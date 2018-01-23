Губернатор Гавайев медлил с отменой ложной тревоги о ракетной атаке из-за забытого пароля к Twitter

23 Янв. 2018 2018-01-23T17:01:24+03:00

Глава штата не отменял тревогу в течение 17 минут, хотя уже через две минуты его оповестили, что угроза была ложной

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Губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж признался, что промедление с отменой ложной ракетной тревоги произошло отчасти и по его вине.

Журналисты местной газеты Honolulu Star-Advertiser поинтересовали у главы штата, почему он не отменял тревогу в течение 17 минут, хотя уже через две минуты его оповестили, что угроза ракетного нападения была ложной.

Губернатор отметил, что в тот момент звонил руководству управления по чрезвычайным ситуациям и других ведомств с тем, чтобы уточнить ситуацию.

«Должен признаться, что я не знаю свои логины и пароли в Twitter, и, конечно, это один из пунктов, которые я изменил. Я записал их в телефон, теперь мы имеем прямой доступ к социальным сетям», - добавил Айдж.

Напомним, в начале января жители Гавайев получили ложное сообщение о баллистической ракете, летящей в сторону островов. Позже Айдж извинился и заявил, что тревога стала результатом ошибки одного из сотрудников ответственных служб.