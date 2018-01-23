2018-01-23T13:52:47+03:00
В мире

Китайцы построили железную дорогу за 9 часов

В рабочем подвиге приняли участие 1,5 тысячи человек [видео]
Вера КОН
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Рабочие в Китае построили железную дорогу за 9 часов .

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Рабочие в Китае проложили железнодорожную развязку всего за девять часов! Сделали они это для нового вокзала в провинции Фуцзянь.

Причиной такой эффективной работы издание Daily Mail считает правильное разделение труда. Так, строители были разделены на семь бригад, которые одновременно занимались разными задачами.

Всего в строительстве железнодорожной развязки приняли участие 1,5 тысячи человек. Также были задействованы 23 экскаватора и семь строительных поездов.

За 9 часов рабочие соединили между собой три старые железнодорожные дороги и новое полотно. Кроме того, они установили дорожные знаки, светофоры и средства для мониторинга движения. В итоге за ночь развязку полностью подготовили к работе.

Отметим, что строительство китайской железной дороги Наньлун (246 км) продолжается. Завершиться оно должно в конце 2018 года. Эта железная дорога станет основным транспортным узлом между юго-восточным и центральным Китаем.

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