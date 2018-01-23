2018-01-23T13:43:51+03:00
Наука

Ученые воссоздали портрет женщины, жившей 8000 лет назад

Девушки тех времен отличались тяжелыми бровями
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Американские исследователи выяснили, как выглядела девушка, живущая в восьмом тысячелетии до нашей эры. Это удалось сделать благодаря находке при раскопках в пещере Теопетры - окаменелым останкам женского скелета.

Лицо древней женщины воссоздали с помощью технологии 3D моделирования. Отличительная черта девушки – тяжелые брови.

Ученые намерены продолжить работы. Их задача – узнать больше информации о внешности наших предков и их образе жизни, сообщается на сайте «Свободная пресса».

В Европе, тем временем, провели исследование продолжительности жизни древних людей. Специалисты из Дании и Германии проанализировали период работорговли на острове Тринидад (1498−1807 гг.), а также годы, когда в Исландии бушевала эпидемия кори. Оказалось, что слабый пол более вынослив. Средняя продолжительность жизни женщин составляла всего 22 года, а у мужчин и того меньше –18 лет.

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