2018-01-23T13:52:26+03:00
В мире

Девушка снимала себя на камеру, пока за ее спиной тонул человек

Купание у водопада Маккензи в австралийском штате Виктория закончилось трагедией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Друзья молодого тайваньца пытались спасти его, но не смогли. Фото: Anneka BadingДрузья молодого тайваньца пытались спасти его, но не смогли. Фото: Anneka BadingФото: СОЦСЕТИ
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Трагический инцидент произошел в минувшую субботу вечером в Австралии. Аннека Бэдинг купалась в водоеме у водопада Маккензи в штате Виктория и снимала себя на камеру, а в этот момент за ее спиной тонул человек.

Как рассказала сама 24-летняя девушка, она плыла в сторону группы туристов, когда люди вокруг начали кричать и указывать на воду. Сначала Бэдинг и ее друзья подумали, что купающиеся увидели какое-то животное

“Одна девушка схватила мою палку с GoPro и попыталась использовать ее, чтобы спасти мужчину. Тогда я поняла, что кто-то тонет”, - цитирует ее StawellTimes.

Выяснилось, что 28-летний гражданин Тайваня пришел к водопаду вместе с компанией из десяти человек. В какой-то момент он поскользнулся и упал. Дежурный спасатель кинулся ему на помощь, но потоки воды оказались слишком мощными.

Чтобы вызвать спасателей, Бэдинг пришлось пробежать около километра и еще десять минут ехать на машине, потому связи в этом районе не было. В результате тело погибшего вытащили лишь на следующий день.

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