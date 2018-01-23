2018-01-23T14:13:08+03:00
Общество

Легендарный джазмен Хью Масекела скончался на 79 году жизни

Музыкант долгие годы боролся с онкологией
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В последние годы жизни Масекела занимался благотворительностью, а также основал музыкальную школу в БотсванеВ последние годы жизни Масекела занимался благотворительностью, а также основал музыкальную школу в БотсванеФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Музыкант Хью Масекела, известный в качестве одного из основателей южноафриканского джаза, скончался в возрасте 78 лет. Мужчина долгое время боролся с раком. Из-за болезни ему пришлось отменить выступление на фестивале в Роквилле осенью 2017 года. Однако победить недуг джазмену не удалось, он скончался в окружении близких в Йоханнесбурге.

Хью Масекела родился в ЮАР в 1939 году и с детства занимался музыкой. Уже в конце 1950-х годов он смог собрать свой коллектив. Из-за политики апартеида выступления джазменов в стране были ограничены, поэтому артист перебрался в Лондон, а затем в Нью-Йорк, пишет сайт «Дни.ру».

В Америке он подружился с музыкантом и политическим активистом Гарри Белафонте, и его музыка все больше начала отражать суровые реалии репрессий и дискриминации на родине. Успех к Хью пришел с песней Up, Up and Away.

В последние годы жизни Масекела занимался благотворительностью, а также основал музыкальную школу в Ботсване, передает телеканал «360».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Умер актер, сыгравший роль Тинки-Винки из "Телепузиков"
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинировали на «Оскар»
"Манчестер Юнайтед" второй год подряд приносит владельца больше всего доходов в мире
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"
Путин пригласил президента Аргентины на чемпионат мира по футболу в Россию
В московском суде владельце айфонов попросили определиться с суммой в исках по намеренному замедлению работы
Россияне все чаще сознательно отказываются заводить детей
В Ирландии прошли похороны солистки группы Cranberries
СМИ назвали размер годовой зарплаты Порошенко
РКК «Энергия»: Пилотируемый полет к Луне на российской сверхтяжелой ракете состоится в 2027 году
Буддийский монах, тело которого эксгумировали ученики, улыбается и после смерти
Samsung заподозрили в замедлении старых моделей смартфонов
Евросоюз исключил восемь государств из черного списка офшоров
Минкомсвязи: Государство и операторы связи достигли «полного взаимопонимания» по «пакету Яровой»
В Канаде поезд протаранил бензовоз, спровоцировав пожар
Грузия купила у США противотанковые системы Javelin
76-летняя звезда Нил Даймонд прекращает концерты из-за болезни Паркинсона