Легендарный джазмен Хью Масекела скончался на 79 году жизни

23 Янв. 2018 2018-01-23T14:13:08+03:00

Музыкант Хью Масекела, известный в качестве одного из основателей южноафриканского джаза, скончался в возрасте 78 лет. Мужчина долгое время боролся с раком. Из-за болезни ему пришлось отменить выступление на фестивале в Роквилле осенью 2017 года. Однако победить недуг джазмену не удалось, он скончался в окружении близких в Йоханнесбурге.

Хью Масекела родился в ЮАР в 1939 году и с детства занимался музыкой. Уже в конце 1950-х годов он смог собрать свой коллектив. Из-за политики апартеида выступления джазменов в стране были ограничены, поэтому артист перебрался в Лондон, а затем в Нью-Йорк, пишет сайт «Дни.ру».

В Америке он подружился с музыкантом и политическим активистом Гарри Белафонте, и его музыка все больше начала отражать суровые реалии репрессий и дискриминации на родине. Успех к Хью пришел с песней Up, Up and Away.

В последние годы жизни Масекела занимался благотворительностью, а также основал музыкальную школу в Ботсване, передает телеканал «360».