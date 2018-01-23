В США объявлена угроза цунами после землетрясения у берегов Аляски

23 Янв. 2018 2018-01-23T14:11:07+03:00

Эпицентр подземных толчков располагался в 278 км к юго-востоку от города Кадьяк

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Во вторник, 23 января, у берегов американского штата Аляска зафиксировано землетрясение магнитудой 8,2 балла. В результате в нескольких регионах США объявлена угроза цунами.

Ранее на сайте Геологической службы Соединенных Штатов сообщалось, что эпицентр землетрясения располагался в районе залива Аляска в 278 км к юго-востоку от города Кадьяк. Между тем, очаг подземных толчков залегал на глубине 19 километров.

Данных о пострадавших людях или разрушениях пока не поступало.

Однако на сайте Национального центра предупреждения о цунами США говорится о том, что угроза образования высоких волн сохраняется на территории штатов Аляска, Вашингтон и Гавайи, а также тихоокеанского побережья Канады.

Напомним, что 14 января сильные подземные толчки были зафиксированы у побережья Перу, а в ночь на 10 января мощное землетрясение произошло уже в Карибском море.