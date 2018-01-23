Пэрис Хилтон отдаст $10 тыс. тому, кто поймает женщину, укравшую шпица

23 Янв. 2018 2018-01-23T14:44:04+03:00

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Американская актриса, наследница сети отелей Пэрис Хилтон объявила награду в 10 тысяч долларов за любую информацию о женщине, похитившей собаку ее подруги Рейны Уильямс.

Как рассказала сама светская львица, инцидент произошел в воскресенье, 21 января, в Беверли-Хиллз. Карликовый шпиц по кличке Чаки, также откликающийся на Чу-Чу или Чарли, был похищен прямо с подъездной дороги у дома Уильямс. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда незнакомка с темными волосами и в красной кофте подобрала собаку, а после ушла вместе с ней.

"Если у кого-то есть какая-либо информация об этой женщине, пожалуйста, сообщите нам об этом немедленно! Вознаграждение $10,000 , без вопросов. Они просто хотят, чтобы их ребенок вернулся", - написала Пэрис в своем Instagram.

parishilton Please help us find my friend @rayniromitowilliams dog that was stolen right out of her own driveway! If anyone has any information on this woman please let us know immediately! $10,000 Reward, no questions asked. They just want their baby back #HelpFindChooChoo

Между тем, светская львица давно известна своей любовью к животным. По последним данным, у нее дома живут 35 питомцев, в основном, собак. Так, три года назад наследница империи Hilton отдала 13 тысяч долларов за померанского шпица.