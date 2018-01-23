2018-01-23T14:51:53+03:00
Политика

Захарова ответила на вопрос западных СМИ о здоровье Лаврова

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о каких-то проблемах с самочувствием главы МИД РФ
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопрос зарубежных СМИ о здоровье главы ведомства Сергея Лаврова.

Ранее Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о каких-то проблемах с самочувствием министра. Представитель Кремля отметил, что "все у нас нормально".

"После того, как агентство "Блумберг" попросило Кремль уточнить данные о болезни Лаврова, Лавров попросил уточнить у "Блумберг", чем он болеет», - ответила Захарова вопросом на вопрос на своей странице в Facebook.

Она отметила, что агентство не поинтересовалось состоянием здоровья Лаврова у него самого.

«Агентство "Блумберг", вы не поверите, ответило, что опирается на слухи и интересовалось здоровьем министра не у него самого, а в Кремле в контексте перестановок в правительстве после выборов", — добавила дипломат.

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