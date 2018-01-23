ФАС обяжет аптекарей предлагать на выбор покупателям дешевые аналоги лекарств

23 Янв. 2018 2018-01-23T14:54:21+03:00

Такие требования будут закреплены в приказе Минздрава, так что на нерадивых фармацевтов можно будет пожаловаться

Изменить размер текста: A A

Федеральная антимонопольная служба намерена всерьез заняться развитием конкуренции в здравоохранении, "дорожную карту" утвердили в правительстве. Одно из основных предложений документа - создание приказа Минздрава, согласно которому все аптеки будут обязаны предложить покупателю более дешевый аналог прописанного в рецепте или запрошенного лекарства. По мнению экспертов, это позволит остановить процесс исчезновения недорогих препаратов с прилавков аптек. Приказ Минздрава по плану должны утвердить в ноябре 2018 года.

То, как выполняют аптекари это требовани, будет контролировать Росздравнадзор. И покупателям будет, куда пожаловаться на нерадивых продавцов.

- Потребитель должен знать о том, что у лекарств есть более дешевые аналоги и самостоятельно делать свой выбор, - объяснили в ФАС свое решение.

Как рассказали фармацевты одной из аптечных сетей журналисту "КП", отказываться от закупок более дешевых лекарств никто не будет, так как конкуренция на рынке высокая.