23 Янв. 2018 2018-01-23T15:00:47+03:00

В Москве эвакуировали штаб-квартиру «Яндекса» из-за сообщения о минировании. Фото: twitter.com/swat_steam

Здание покинули несколько тысяч сотрудников компании

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В Москве эвакуировали штаб-квартиру компании «Яндекс», расположенную на улице Льва Толстого.

Эвакуация предположительно проводится из-за анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в компании.

«В компанию поступил звонок о минировании. Сотрудники эвакуированы и отправлены домой. Информация передана в правоохранительные органы», - рассказал собеседник агентства.

Пользователи социальных сетей отмечают, что на улице перед офисом собралось несколько тысяч эвакуированных сотрудников.

Ранее в Екатеринбурге эвакуировали здание бизнес-центра «Палладиум», в котором также располагается офис «Яндекса». По словам очевидцев, сработала пожарная сигнализация. Причины эвакуации пока остаются неизвестными. В местном отделении компании работают около 300 сотрудников.

Кроме того, сообщается об эвакуации офиса «Яндекса» в Санкт-Петербурге.