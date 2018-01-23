2018-01-23T15:03:21+03:00
Спорт

СМИ выяснили, почему МОК не допустил российских спортсменов на ОИ-2018

Как оказалось, основную роль сыграла база данных Московской антидопинговой лаборатории
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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МОК отказал еще троим российским спортсменам в участии в Олимпиаде-2018МОК отказал еще троим российским спортсменам в участии в Олимпиаде-2018Фото: REUTERS
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Главной причиной недопуска ряда российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане являются результаты их тестирования, отраженные в электронной базе данных Московской антидопинговой лаборатории, а не присутствие атлетов в докладе Макларена.

Кроме того, шорт-трекиста Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова в этом списке нет. Зато информация об их анализах попала в распоряжение Всемирного антидопингового агентства WADA еще в ноябре прошлого года.

"В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются", - передает издание "Советский спорт" со ссылкой на источник.

Напомним, в понедельник стало известно, что МОК вычеркнул шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана из списка участников Олимпиады, та же участь постигла и Антона Шипулина с Сергеем Устюговым.

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