2018-01-23T15:06:09+03:00
Звезды

76-летняя звезда Нил Даймонд прекращает концерты из-за болезни Паркинсона

Известный музыкант пообещал поклонникам не прекращать занятия творчеством
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Музыкант обещает заниматься творчеством и дальшеМузыкант обещает заниматься творчеством и дальшеФото: REUTERS
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Американский музыкант и один из самых успешных исполнителей в мире по версии журнала Билборд (в категории 25-45 лет) Нил Даймонд объявил о том, что отменяет концерты в Австралии и Новой Зеландии. У пожилого музыканта обнаружили болезнь Паркинсона и именно этот диагноз стал причиной прекращения гастролей.

- Для меня было честью выступать перед вами в течение 50 лет, - приводит слова Нила Даймонда команда его официального сайта. - Я извиняюсь перед всеми, кто купил билеты на мои концерты. Это решение я принимал с большой неохотой.

Автор таких хитов, как Girl, You’ll Be a Woman Soon и Sweet Caroline 24 января отметил свой 77-й день рождения. Нил Даймонд также заявил, что продолжит заниматься творчеством и радовать своих поклонников новыми записями.

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