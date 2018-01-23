2018-01-23T15:16:09+03:00
В мире

Грузия купила у США противотанковые системы Javelin

По словам министра обороны Грузии Левана Изория, системы находятся в безопасном месте
Екатерина БОЛГОВА
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Грузия приобрела у США противотанковые системы JavelinГрузия приобрела у США противотанковые системы JavelinФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Грузия купила у США противотанковые системы типа Javelin, сообщил глава Минобороны страны Леван Изория.

На встрече с послом Соединенных Штатов Яном Келли он отметил, что "успешно завершился первый этап приобретения у США противотанковых систем типа Javelin, они уже размещены в Грузии в безопасном месте".

Минобороны Грузии подчеркивает, что, по словам Изория, в ближайшее время начнется подготовка к обучению грузинских военных навыкам управления американских противотанковых систем типа Javelin.

Кроме того, по данным ведомства, в ходе переговоров министр обороны и Келли рассмотрели вопросы развития сотрудничества двух стран в оборонной отрасли.

Грузия ранее заявила о планах купить 410 ракет к комплексам типа Javelin, 72 блока прицельно-пускового оборудования, десять учебных комплексов и 70 зарядов. Военнослужащие США заявили, что готовы осуществлять услуги по техническому обслуживанию и транспортировке этих ПТРК, передает ТАСС.

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