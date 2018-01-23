Грузия купила у США противотанковые системы Javelin
Грузия купила у США противотанковые системы типа Javelin, сообщил глава Минобороны страны Леван Изория.
На встрече с послом Соединенных Штатов Яном Келли он отметил, что "успешно завершился первый этап приобретения у США противотанковых систем типа Javelin, они уже размещены в Грузии в безопасном месте".
Минобороны Грузии подчеркивает, что, по словам Изория, в ближайшее время начнется подготовка к обучению грузинских военных навыкам управления американских противотанковых систем типа Javelin.
Кроме того, по данным ведомства, в ходе переговоров министр обороны и Келли рассмотрели вопросы развития сотрудничества двух стран в оборонной отрасли.
Грузия ранее заявила о планах купить 410 ракет к комплексам типа Javelin, 72 блока прицельно-пускового оборудования, десять учебных комплексов и 70 зарядов. Военнослужащие США заявили, что готовы осуществлять услуги по техническому обслуживанию и транспортировке этих ПТРК, передает ТАСС.