2018-01-23T15:19:18+03:00
Происшествия

В Канаде поезд протаранил бензовоз, спровоцировав пожар

В настоящий момент проводится эвакуация жителей близлежащих домов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спасатели занимаются тушением пожараСпасатели занимаются тушением пожараФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На западе Канады товарный поезд протаранил автоцистерну с этиловым спиртом. В результате инцидента бензовоз загорелся, а после огонь перекинулся на несколько вагонов состава.

Уточняется, что столкновение произошло на железнодорожном переезде в депо транспортной компании CN в городе Порт-Кокитлам провинции Британская Колумбия.

По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал. К депо сообщили, что поезд не перевозил каких-либо токсичных грузов. Однако правоохранители все же решили эвакуировать жителей окрестных домов в радиусе 1 км от места инцидента, передает телеканал CBC.

Напомним, что 20 января авария с участием бензовоза произошла также в центре российского Кемерово - там в цистерну с надписью "Огнеопасно" врезался трамвай. Тогда в результате инцидента никто не пострадал. Возгорания также не было зафиксировано.

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