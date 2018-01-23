В Канаде поезд протаранил бензовоз, спровоцировав пожар

23 Янв. 2018 2018-01-23T15:19:18+03:00

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На западе Канады товарный поезд протаранил автоцистерну с этиловым спиртом. В результате инцидента бензовоз загорелся, а после огонь перекинулся на несколько вагонов состава.

Уточняется, что столкновение произошло на железнодорожном переезде в депо транспортной компании CN в городе Порт-Кокитлам провинции Британская Колумбия.

По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал. К депо сообщили, что поезд не перевозил каких-либо токсичных грузов. Однако правоохранители все же решили эвакуировать жителей окрестных домов в радиусе 1 км от места инцидента, передает телеканал CBC.

Напомним, что 20 января авария с участием бензовоза произошла также в центре российского Кемерово - там в цистерну с надписью "Огнеопасно" врезался трамвай. Тогда в результате инцидента никто не пострадал. Возгорания также не было зафиксировано.