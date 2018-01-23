2018-01-23T15:55:23+03:00
Общество

Буддийский монах, тело которого эксгумировали ученики, улыбается и после смерти

По словам последователей известного духовного гуру это значит, что он достиг нирваны
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Буддийский монах улыбается и после смертиБуддийский монах улыбается и после смерти
Изменить размер текста:

В Тайланде ученики эксгумировали тело духовного буддийского гуру Луанг Пхор Пьян, который умер два месяца назад, и обнаружили, что он продолжил улыбаться и после смерти.

Из захоронения монаха извлекли для того, чтобы переодеть его и надеть чистую одежду. Ученики были удивлены тем, что тело умершего просветленного как будто застыло во времени. На его лице запечатлелась улыбка, которая никуда не пропала за прошедшие два месяца. Об этом сообщет издание MIRROR со ссылкой на самих учеников, предоставивших фото учителя.

Последователи буддийского гуру считают, что эта улыбка и мирное состояние учителя означают, что он достиг нирваны. Молиться за учителя последователи Луанг Пхор Пьяна продолжат еще чуть больше 30 дней. Церемония последнего упокоения состоится уже на сотый день после смерти.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Умер актер, сыгравший роль Тинки-Винки из "Телепузиков"
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинировали на «Оскар»
"Манчестер Юнайтед" второй год подряд приносит владельца больше всего доходов в мире
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"
Путин пригласил президента Аргентины на чемпионат мира по футболу в Россию
В московском суде владельце айфонов попросили определиться с суммой в исках по намеренному замедлению работы
Россияне все чаще сознательно отказываются заводить детей
В Ирландии прошли похороны солистки группы Cranberries
СМИ назвали размер годовой зарплаты Порошенко
РКК «Энергия»: Пилотируемый полет к Луне на российской сверхтяжелой ракете состоится в 2027 году
Samsung заподозрили в замедлении старых моделей смартфонов
Евросоюз исключил восемь государств из черного списка офшоров
Минкомсвязи: Государство и операторы связи достигли «полного взаимопонимания» по «пакету Яровой»
В Канаде поезд протаранил бензовоз, спровоцировав пожар
Грузия купила у США противотанковые системы Javelin
76-летняя звезда Нил Даймонд прекращает концерты из-за болезни Паркинсона