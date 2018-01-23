Буддийский монах, тело которого эксгумировали ученики, улыбается и после смерти

23 Янв. 2018 2018-01-23T15:55:23+03:00

По словам последователей известного духовного гуру это значит, что он достиг нирваны

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В Тайланде ученики эксгумировали тело духовного буддийского гуру Луанг Пхор Пьян, который умер два месяца назад, и обнаружили, что он продолжил улыбаться и после смерти.

Из захоронения монаха извлекли для того, чтобы переодеть его и надеть чистую одежду. Ученики были удивлены тем, что тело умершего просветленного как будто застыло во времени. На его лице запечатлелась улыбка, которая никуда не пропала за прошедшие два месяца. Об этом сообщет издание MIRROR со ссылкой на самих учеников, предоставивших фото учителя.

Последователи буддийского гуру считают, что эта улыбка и мирное состояние учителя означают, что он достиг нирваны. Молиться за учителя последователи Луанг Пхор Пьяна продолжат еще чуть больше 30 дней. Церемония последнего упокоения состоится уже на сотый день после смерти.