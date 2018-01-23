РКК «Энергия»: Пилотируемый полет к Луне на российской сверхтяжелой ракете состоится в 2027 году

23 Янв. 2018 2018-01-23T15:55:42+03:00

РКК «Энергия»: Первый пилотируемый полет к Луне на российской сверхтяжелой ракете состоится в 2027 году Фото: АП

Первая высадка на спутнике Земли запланирована на 2030 год

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Первый пилотируемый полет российских космонавтов к окололунной международной космической станции состоится в 2027 году. Космический корабль «Федерация» будет доставлен к спутнику ракетой-носителем сверхтяжелого класса.

«Беспилотный и пилотируемый полеты (перспективного транспортного корабля) к международной космической станции DSG - 2027 год», - говорится в презентации Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Отмечается, что ракета-носитель будет обладать массой 1440 тонн и максимальной грузоподъемностью 50 тонн.

Первая высадка российских космонавтов на Луне запланирована на 2030 год — для этих целей будет создана сверхтяжелая ракета первого этапа массой 2800 тонн и грузоподъемностью 88 тонн.

Ракета второго этапа отправится к спутнику Земли в 2032-2035 годах. Ее масса составит 2930 тонн, а грузоподъемность — 115 тонн. Во второй ступени носителя будут использованы новые двигатели РД-150, также ее оснастят кислородно-водородным межорбитальным буксиром.