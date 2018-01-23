2018-01-23T15:55:42+03:00
Наука

РКК «Энергия»: Пилотируемый полет к Луне на российской сверхтяжелой ракете состоится в 2027 году

Первая высадка на спутнике Земли запланирована на 2030 год
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments7
РКК «Энергия»: Первый пилотируемый полет к Луне на российской сверхтяжелой ракете состоится в 2027 годуРКК «Энергия»: Первый пилотируемый полет к Луне на российской сверхтяжелой ракете состоится в 2027 годуФото: АП
Изменить размер текста:

Первый пилотируемый полет российских космонавтов к окололунной международной космической станции состоится в 2027 году. Космический корабль «Федерация» будет доставлен к спутнику ракетой-носителем сверхтяжелого класса.

«Беспилотный и пилотируемый полеты (перспективного транспортного корабля) к международной космической станции DSG - 2027 год», - говорится в презентации Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Отмечается, что ракета-носитель будет обладать массой 1440 тонн и максимальной грузоподъемностью 50 тонн.

Первая высадка российских космонавтов на Луне запланирована на 2030 год — для этих целей будет создана сверхтяжелая ракета первого этапа массой 2800 тонн и грузоподъемностью 88 тонн.

Ракета второго этапа отправится к спутнику Земли в 2032-2035 годах. Ее масса составит 2930 тонн, а грузоподъемность — 115 тонн. Во второй ступени носителя будут использованы новые двигатели РД-150, также ее оснастят кислородно-водородным межорбитальным буксиром.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку раздела «Наука», чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Умер актер, сыгравший роль Тинки-Винки из "Телепузиков"
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинировали на «Оскар»
"Манчестер Юнайтед" второй год подряд приносит владельца больше всего доходов в мире
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"
Путин пригласил президента Аргентины на чемпионат мира по футболу в Россию
В московском суде владельце айфонов попросили определиться с суммой в исках по намеренному замедлению работы
Россияне все чаще сознательно отказываются заводить детей
В Ирландии прошли похороны солистки группы Cranberries
СМИ назвали размер годовой зарплаты Порошенко
Буддийский монах, тело которого эксгумировали ученики, улыбается и после смерти
Samsung заподозрили в замедлении старых моделей смартфонов
Евросоюз исключил восемь государств из черного списка офшоров
Минкомсвязи: Государство и операторы связи достигли «полного взаимопонимания» по «пакету Яровой»
В Канаде поезд протаранил бензовоз, спровоцировав пожар
Грузия купила у США противотанковые системы Javelin
76-летняя звезда Нил Даймонд прекращает концерты из-за болезни Паркинсона