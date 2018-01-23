2018-01-23T16:07:46+03:00
Политика

СМИ назвали размер годовой зарплаты Порошенко

В 2017 году президент Украины получил 336 тысяч гривен
Денис СУХОВ
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Стал известен годовой размер заработной платы президента Украины Петра Порошеко — в минувшем году он получил 336 тысяч гривен (примерно 11,6 тысяч долларов).

Как отмечает «Интерфакс-Украина», вся зарплата украинского президента состоит из должностного оклада. Указывается, что Порошенко отправил ее на благотворительность.

Любопытно, что глава администрации президента Украины Игорь Райчин получает в полтора раза больше начальника — 537,77 тысяч гривен в год (около 18,6 тысяч долларов). Помимо оклада в эту сумму входят различные надбавки: премии за выслугу лет, за работу в условиях режимных ограничений, за интенсивность труда, за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и прочие дополнительные выплаты.

Все заместители Райкина также получают больше Порошенко. Например, первый замглавы администрации Виталий Ковальчук заработал в 2017 году 431,2 тысячи гривен (почти 15 тысяч долларов). Из них оклад составляет лишь треть.

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