2018-01-23T16:22:13+03:00
Общество

Россияне все чаще сознательно отказываются заводить детей

Приверженцы идеологии "чайлдфри" появились и в нашей стране
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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К последователям субкультуры "чайлдфри" не относятся люди, которые просто откладывают рождение детей или не имеют твёрдой позиции в данном вопросеК последователям субкультуры "чайлдфри" не относятся люди, которые просто откладывают рождение детей или не имеют твёрдой позиции в данном вопросеФото: Влад КОМЯКОВ
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Россияне стали все чаще сознательно отказываться заводить детей. Такие выводы были сделаны на основе исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"За прошедшее десятилетие репродуктивная стратегия россиян претерпела важные изменения. Во-первых, мы зафиксировали появление в России "чайлдфри" - людей, сознательно отказывающихся от заведения потомства", - заявил руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Он подчеркнул, что за последние двенадцать лет доля граждан РФ, не желающих заводить детей, увеличилась до шести процентов. При том, что в 2005 году таких людей в стране практически не было.

На сайте ВЦИОМ уточняется, что пока непонятно являются ли такие приверженцы идеологии "чайлдфри" организованными или стихийными. Однако 63% россиян уверены, что способствовать улучшению демографической ситуации может повышение материального благосостояния семей.

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