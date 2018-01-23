2018-01-23T16:24:34+03:00
Общество

В московском суде владельце айфонов попросили определиться с суммой в исках по намеренному замедлению работы

Если истцы этого не сделают, заявления им вернут. Это касается четырех заявителей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Новая IOS подвела владельцев старых айфоновНовая IOS подвела владельцев старых айфонов
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В Москве часть исков к компании Apple остались без движения. Как объясняют в пресс-службе районного Тверского суда, по трем искам пока нет решения, а по четырем их подателям поступили новые указания. Они должны разобраться в том, чего хотят от производителей айфонов. Сейчас в исках не указна сумма требования. Суд не смог определить по какому ведомству должно проходить это дело.

Всего в суд поступили семь заявлений. В одном из них истец требует 777 777 рублей возмещения морального вреда. И устранение недостатков устройства.

Эпопея с судебными исками против американской компании началась после того, как в новых версиях ios были сознательно внесены изменения, замедляющие работу системы. В компании подтвердили эту информацию, говоря о том, что это нужно для улучшения работы старых литий-ионных аккумуляторов.

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