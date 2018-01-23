2018-01-23T16:33:46+03:00
Политика

Путин пригласил президента Аргентины на чемпионат мира по футболу в Россию

По словам российского президента, страны имеют много направлений перспективного сотрудничества
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир Путин и президент Аргентины Маурисио МакриПрезидент России Владимир Путин и президент Аргентины Маурисио МакриФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин пригласил в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года президента Аргентины Маурисио Макри.

"Уверен, мы с вами поговорим о предстоящем крупном спортивном мероприятии - о чемпионате мира по футболу в России. Будем рады вас видеть, уважаемый господин президент, а также всех болельщиков из вашей страны", - сказал Путин в начале переговоров с Макри.

Российский лидер отметил, что российско-аргентинские отношения имеют давние корни. По его словам, дипломатические отношения между двумя странами установлены еще в 1885 году.

"Радует, что наши отношения довольно диверсифицированы, есть много направлений перспективного взаимодействия", - добавил резидент РФ.

Он также подчеркнул, что в Аргентине проживает самая многочисленная в Латинской Америке российская диаспора - 400 тысяч человек. Путин выразил благодарность Макри за хорошее отношение к соотечественникам и поддержку их идей в сфере укрпеления гуманитарных связей, передает ТАСС.

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