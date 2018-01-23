"Манчестер Юнайтед" второй год подряд приносит владельца больше всего доходов в мире

23 Янв. 2018 2018-01-23T16:52:59+03:00

Манчестер Юнайтед заработал больше всех Фото: REUTERS

В тройке лидеров по заработку оказались также Реал и Барселона

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Английский клуб "Манчестр Юнайтед" оказался уже второй год подряд в лидерах по заработку в мире. Рейтинг составила и опубликовала исследовательская аналитическая компания Deloitte. За год МЮ заработал 676 млн евро.

Чуть меньше доходов упало в казну Реала - 674, 6 млн евро, замыкает тройку лидера каталонская Барселона - вечный соперник мадридцев. Доходы клуба составили 648, 3 млн евро.

Ни один российский клуб в топ-20 самых богатых в 2017 году не попал.

Двадцатку самых доходных клубов замыкают Наполи и Эвертон, заработавшие соответственно 200,7 и 199,2 млн евро.

Среди самых богатых команд оказались и десять английских клубов. Также среди лидеров французы, итальянцы и немцы. Клубы из Германии в списке доходных занимают три позиции.