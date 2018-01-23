Один из продюсеров Болливуда хочет снять фильм о Путине

23 Янв. 2018 2018-01-23T17:18:35+03:00

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Руководитель индийской компании Dharma Productions Каран Джохар хочет снять фильм о президенте России Владимире Путине подобно режиссеру из США Оливеру Стоуну.

"Я уверен, что хорошая история сыграет на любом языке, и хотел бы иметь возможность сделать что-то подобное", — сказал продюсер.

Он отметил, что также мечтает снимать кино в России.

"Я бы хотел какого-то совместного проекта между Россией и Индией. Вы знаете, что российские зрители всегда давали индийцам много любви. К примеру, Раджу Капуру. И было бы замечательно приехать и поснимать в России", — добавил Джохар.

По его словам, он хотел бы добиться сотрудничества кинопроизводств двух стран. Джохар также не против снять фильм по произведениям классиков российской литературы.

"Я не читал много русской классики, но хотел бы ее узнать получше. Потому что наша команда ищет сейчас новые истории и новую энергию", — добавил продюсер, передает РИА Новости.