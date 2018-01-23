2018-01-23T17:20:22+03:00
Происшествия

По факту убийства девушки студентом Бауманки возбуждено уголовное дело

По данным следствия, 19-летний юноша сначала задушил свою знакомую, а после покончил с собой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments21
Следователи выясняют все причины и обстоятельства произошедшегоСледователи выясняют все причины и обстоятельства произошедшегоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Следственный комитет России по городу Москве возбудил уголовное дело по факту зверского убийства 19-летней девушки.

Ранее стало известно, что в ночь с 22 на 23 января в квартире одного из жилых домов по улице Казакова недалеко от Курского вокзала были обнаружены тела двух студентов МГТУ имени Баумана.

"По предварительным данным, молодой человек задушил ранее знакомую девушку, а затем нанес последней колото-резаные ранения шеи и тела. После чего покончил жизнь самоубийством", - говорится на сайте Главного управления СК.

Между тем, сам 19-летний парень выложил в интернет предсмертную записку, в которой подробно описал как душил, резал и насиловал свою соседку по квартире. По его словам, причиной таких жестоких действий стала неразделенная любовь, а преступные планы вынашивались еще с начала января.

Перед собственной смертью студент оставил послания для многих знакомых и родных, а членам семьи сообщил пароли от банковских карт и ноутбука.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Порошенко обсудил с Волкером размещение миссии ООН в Донбассе
МОК запретил болельщикам приносить флаг России на трибуны во время ОИ – 2018
В Бурятии задержаны два соучастника нападения на школу в Улан-Удэ
Пушков: Пусть за Россию взносы в Совет Европы платит Украина
Франция рассмотрит предложение России о новом механизме расследования химатак в Сирии
МОК: принципы приглашения россиян на Олимпиаду были озвучены еще 19 января
Спецпрокурор по «делу России» собирается допросить Трампа
В МЧС рассказали причины отравления людей в подмосковном общежитии
Вице-спикер Госдумы рассказал, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы
Массовое отравление газом в подмосковном общежитии: пострадали 50 человек
"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Лиги, победив "Бристоль Сити" 3:2
Небензя: Россия предложила СБ ООН создать новый механизм расследования химатак в Сирии
Вице-спикер Госдумы: Резолюции ПАСЕ по Крыму Россия выполнять не будет никогда
ПАСЕ приняла резолюцию по Украине с призывом к России не признавать паспорта ДНР и ЛНР
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
В МГУ не допустили к экзамену студента в кипе
МЧС: в Москве ожидается сильный туман ночью и утром в среду
Директор ЦРУ: Путин стремится восстановить величие России
Глава ВТБ сравнил с объявлением войны возможное введение новых санкций США против России
В ООН заявили о жертвах среди мирных жителей в результате обстрелов в районе Африна