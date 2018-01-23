По факту убийства девушки студентом Бауманки возбуждено уголовное дело

23 Янв. 2018 2018-01-23T17:20:22+03:00

По данным следствия, 19-летний юноша сначала задушил свою знакомую, а после покончил с собой

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Следственный комитет России по городу Москве возбудил уголовное дело по факту зверского убийства 19-летней девушки.

Ранее стало известно, что в ночь с 22 на 23 января в квартире одного из жилых домов по улице Казакова недалеко от Курского вокзала были обнаружены тела двух студентов МГТУ имени Баумана.

"По предварительным данным, молодой человек задушил ранее знакомую девушку, а затем нанес последней колото-резаные ранения шеи и тела. После чего покончил жизнь самоубийством", - говорится на сайте Главного управления СК.

Между тем, сам 19-летний парень выложил в интернет предсмертную записку, в которой подробно описал как душил, резал и насиловал свою соседку по квартире. По его словам, причиной таких жестоких действий стала неразделенная любовь, а преступные планы вынашивались еще с начала января.

Перед собственной смертью студент оставил послания для многих знакомых и родных, а членам семьи сообщил пароли от банковских карт и ноутбука.