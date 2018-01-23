Пучдемон дважды поцеловал испанский флаг во время поездки в Данию
Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон дважды поцеловал испанский флаг в ходе своей поездки в Данию.
Газета La Vanguardia опубликовала видео, на котором испанец с государственным символом королевства подошел к бывшему каталонскому лидеру в кафе.
"Смотри, Пучдемон, у меня тут испанский флаг, который, как я знаю, тебе нравится. Поцелуй его, пожалуйста", - сказал парень, обращаясь к бывшему каталонскому лидеру.
В ответ на это Пучдемон с улыбкой дважды поцеловал флаг.
"У меня нет никаких проблем с Испанией", - заявил экс-лидер региона.
В финале видео его автор заметил: "Когда вернешься в Испанию, тебя ждет тюрьма".
Напомним, Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября 2017 года. На родине его обвиняют в бунте, мятеже и растрате после референдума о независимости Каталонии, который Мадрид считает незаконным. Накануне Пучдемон впервые покинул Брюссель и направился в Данию.
Спикер парламента Каталонии Роже Торрен выдвинул кандидатуру Пучдемона на пост главы правительства региона.