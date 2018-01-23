2018-01-23T17:57:52+03:00
В мире

Пучдемон дважды поцеловал испанский флаг во время поездки в Данию

По данным СМИ, испанец с государственным символом королевства подошел к бывшему каталонскому лидеру в кафе
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Экс-лидер Каталонии Карлес ПучдемонЭкс-лидер Каталонии Карлес ПучдемонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон дважды поцеловал испанский флаг в ходе своей поездки в Данию.

Газета La Vanguardia опубликовала видео, на котором испанец с государственным символом королевства подошел к бывшему каталонскому лидеру в кафе.

"Смотри, Пучдемон, у меня тут испанский флаг, который, как я знаю, тебе нравится. Поцелуй его, пожалуйста", - сказал парень, обращаясь к бывшему каталонскому лидеру.

В ответ на это Пучдемон с улыбкой дважды поцеловал флаг.

"У меня нет никаких проблем с Испанией", - заявил экс-лидер региона.

В финале видео его автор заметил: "Когда вернешься в Испанию, тебя ждет тюрьма".

Напомним, Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября 2017 года. На родине его обвиняют в бунте, мятеже и растрате после референдума о независимости Каталонии, который Мадрид считает незаконным. Накануне Пучдемон впервые покинул Брюссель и направился в Данию.

Спикер парламента Каталонии Роже Торрен выдвинул кандидатуру Пучдемона на пост главы правительства региона.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Порошенко обсудил с Волкером размещение миссии ООН в Донбассе
МОК запретил болельщикам приносить флаг России на трибуны во время ОИ – 2018
В Бурятии задержаны два соучастника нападения на школу в Улан-Удэ
Пушков: Пусть за Россию взносы в Совет Европы платит Украина
Франция рассмотрит предложение России о новом механизме расследования химатак в Сирии
МОК: принципы приглашения россиян на Олимпиаду были озвучены еще 19 января
Спецпрокурор по «делу России» собирается допросить Трампа
В МЧС рассказали причины отравления людей в подмосковном общежитии
Вице-спикер Госдумы рассказал, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы
Массовое отравление газом в подмосковном общежитии: пострадали 50 человек
"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Лиги, победив "Бристоль Сити" 3:2
Небензя: Россия предложила СБ ООН создать новый механизм расследования химатак в Сирии
Вице-спикер Госдумы: Резолюции ПАСЕ по Крыму Россия выполнять не будет никогда
ПАСЕ приняла резолюцию по Украине с призывом к России не признавать паспорта ДНР и ЛНР
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
В МГУ не допустили к экзамену студента в кипе
МЧС: в Москве ожидается сильный туман ночью и утром в среду
Директор ЦРУ: Путин стремится восстановить величие России
Глава ВТБ сравнил с объявлением войны возможное введение новых санкций США против России
В ООН заявили о жертвах среди мирных жителей в результате обстрелов в районе Африна