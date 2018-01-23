Фильм Гильермо дель Торо «Форма воды» получил 13 номинаций на «Оскар»
Во вторник, 23 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония объявления номинантов премии Американской академии киноискусств «Оскар». Больше всех номинаций получил фильм режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды». Картина претендует на победу в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая женская роль» и еще 10 номинациях.
В категории «Лучший фильм» с «Формой воды» также представлены ленты «Зови меня своим именем», «Дюнкерк», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Темные времена», «Леди Берд», «Секретное досье» и «Призрачная нить».
Восемь номинаций получил фильм «Дюнкерк» Кристофера Нолана.
Ранее сообщалось, что в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» попала картина россиянина Андрея Звягинцева «Нелюбовь».
Торжественная церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет уже в 90-й раз пройдет вечером 4 марта в Лос-Анджелесе.
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