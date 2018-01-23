2018-01-23T18:46:06+03:00
Звезды

Фильм Гильермо дель Торо «Форма воды» получил 13 номинаций на «Оскар»

Картина претендует на победу в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая женская роль» и других
Екатерина БОЛГОВА
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«Форма воды» получила 13 номинаций на «Оскар»«Форма воды» получила 13 номинаций на «Оскар»Фото: кадр из фильма
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Во вторник, 23 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония объявления номинантов премии Американской академии киноискусств «Оскар». Больше всех номинаций получил фильм режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды». Картина претендует на победу в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая женская роль» и еще 10 номинациях.

В категории «Лучший фильм» с «Формой воды» также представлены ленты «Зови меня своим именем», «Дюнкерк», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Темные времена», «Леди Берд», «Секретное досье» и «Призрачная нить».

Восемь номинаций получил фильм «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

Ранее сообщалось, что в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» попала картина россиянина Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Торжественная церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет уже в 90-й раз пройдет вечером 4 марта в Лос-Анджелесе.

Форма воды Русский трейлер #1 (Дубляж, 2018).Форма воды Русский трейлер #1 (Дубляж, 2018)

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