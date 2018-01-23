Минкомсвязи: Россия не будет ограничивать Microsoft, но наше ПО может заменить продукты компании
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о том, что на российском рынке могут запретить продавать продукты Microsoft.
- Я не хотел бы комментировать эти провокационые слухи. Нужно дождаться самих решений, - уточнил он и отметил, что Россия не собирается вводить какие-то ограничения.
Министр также добавил, что по его мнению все это вредит американской экономике в первую очередь. Поэтому ему сложно представить причины для таких решений на мировой арене.
- Наше российское ПО способно заменить продукты Микрософт. Но это потребует дальнейших инвестиций и доработки, - уточнил он. - А вот американские компании потеряют огромный рынок сбыта корпоративных и государственных клиентов России, исчисляющийся миллиардами долларов.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что два крупнейших дистрибьютора американского ПО на росийский рынок хотят перекрыть продажи для росийских компаний.