Российская орбитальная станция может заменить МКС

23 Янв. 2018 2018-01-23T18:38:57+03:00

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Российская орбитальная станция может полностью заменить МКС, которая уже почти выработала свой ресурс. С таким заявлением перед журналистами выступил генеральный конструктор по пилотируемым системам и комплексам Роскосмоса Евгений Микрин. По его словам, если будет принято решение о выводе Международной космической станции из эксплуатации, то наша страна построит на орбите собственную.

«В случае принятия решения о прекращении работы МКС может быть создана российская станция… Планируется, что она будет состоять из пяти модулей и должна будет обеспечить работу экипажа из трех человек», - цитирует конструктора сайт «Утро.ру».

Микрин добавил, что все пять модулей будут весить примерно 60 тонн — это почти в семь раз меньше массы МКС , передает телеканал «360».

Добавим, что в настоящее время российский сегмент на международной станции состоит также из пяти модулей, два из которых относительно новые. Они были запущены в космос и пристыкованы к станции в 2009 и 2010 годах.