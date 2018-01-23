2018-01-23T18:45:27+03:00
Спорт

СМИ сообщили о новых причинах отстранения Шипулина и Ана от Олимпийских игр

По данным источника, с допинг-пробами спортсменов, взятыми во время Олимпиады в Сочи, были проведены какие-то манипуляции
Екатерина БОЛГОВА
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Биатлонист Антон ШипулинБиатлонист Антон ШипулинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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СМИ сообщили о новым причинах отстранения от Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане российских биатлониста Антона Шипулина и шорт-трекиста Виктора Ана.

Французская газета Le Monde написала со ссылкой на источник, близкий к эксперту WADA Ричарду Макларену, что с допинг-пробами этих атлетов с Олимпиады в Сочи, были проведены какие-то манипуляции.

Напомним, ранее во вторник, 23 января, Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил об отстранении от Игр-2018 МОК Шипулина, Ана, лыжника Сергея Устюгова и других российских спортсменов. Представители МОК заявили, что это было сделано из-за наличия этих имен в базе Московской антидопинговой лаборатории, которой ранее руководил информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков.

В декабре прошлого года стало известно об отстранении российской сборной от участия в Олимпийских играх 2018 года. Выступить под нейтральным флагом смогут только те россияне, которые не имеют проблем допингом и не упоминаются в докладе Макларена.

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