2018-01-23T19:22:11+03:00
Общество

В США умерла женщина с феминистского плаката We Can Do It!

Наоми Паркер Фрэйли скончалась в возрасте 96 лет
Екатерина БОЛГОВА
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В США умерла модель с плаката We Can Do It!В США умерла модель с плаката We Can Do It!Фото: ru.wikipedia.org
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В США умерла Наоми Паркер Фрэйли, ставшая прототипом для знаменитого феминистского плаката We Can Do It! ("Мы можем сделать это!")

Как сообщил во вторник, 23 января, телеканал CNN, Фрэйли скончалась в хосписе города Логвью на северо-западе Соединенных Штатов. Ей было 96 лет.

По данным телеканала, именно фотография Фрэйли послужила вдохновением для автора лагендарного плаката времен Второй мировой войны Дж. Говарда Миллера. На фото 1942 года девушка изображена сидящей за токарным станком в рабочей блузе и красном платке в крапинку. Снимок был сделан на военно-морской базе Аламеда в Калифорнии, где тогда работала Фрэйли.

Как отмечает газета The New York Times, образ девушки с плаката We Can Do It! получил прозвище "Рози Клепальщицы" (Rosie the Riveter). Именно она культовым символом феминистского движения в конце прошлого века.

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