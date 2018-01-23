2018-01-23T20:08:04+03:00
Происшествия

В США у Белого дома задержали человека с оружием

Ему предъявили обвинения в незаконном хранении оружия
Екатерина БОЛГОВА
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У Белого дома в США задержали вооруженного человекаУ Белого дома в США задержали вооруженного человекаФото: REUTERS
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Во вторник, 23 января, неподалеку от Белого дома в Вашингтоне задержали человека с заряженным огнестрельным оружием. Задержание провели представители Секретной службы США.

"23 января, около 02:30 по местному времени (10:30 мск) офицеры Секретной службы США отреагировали на подозрительный автомобиль у Белого дома", - заявила служба, передает сетевое издание Washington Examiner.

Отмечается, что заряженное огнестрельное оружие было найдено у водителя транспортного средства.

Этому человеку предъявили обвинения в незаконном хранении оружия. После задержания его передали органам полиции.

Напомним, в сентябре прошлого года у Белого дома задержали неизвестного вооруженного мужчину, который хотел попасть в президентскую резиденцию, чтобы встретиться с директором Агентства национальной безопасности Майклом Роджерсом и министром обороны Джеймсом Мэттисом.

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