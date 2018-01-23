В США у Белого дома задержали человека с оружием
Во вторник, 23 января, неподалеку от Белого дома в Вашингтоне задержали человека с заряженным огнестрельным оружием. Задержание провели представители Секретной службы США.
"23 января, около 02:30 по местному времени (10:30 мск) офицеры Секретной службы США отреагировали на подозрительный автомобиль у Белого дома", - заявила служба, передает сетевое издание Washington Examiner.
Отмечается, что заряженное огнестрельное оружие было найдено у водителя транспортного средства.
Этому человеку предъявили обвинения в незаконном хранении оружия. После задержания его передали органам полиции.
Напомним, в сентябре прошлого года у Белого дома задержали неизвестного вооруженного мужчину, который хотел попасть в президентскую резиденцию, чтобы встретиться с директором Агентства национальной безопасности Майклом Роджерсом и министром обороны Джеймсом Мэттисом.