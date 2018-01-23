Путин назначил нового постпреда при международных организациях в Вене

23 Янв. 2018 2018-01-23T20:18:26+03:00

Им стал директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов

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Во вторник, 23 января, президент России Владимир Путин подписал указ, по которому назначается новый постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене. Им стал директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями министерства иностранных дел России Михаил Ульянов.

"Назначить Ульянова Михаила Ивановича постоянным представителем РФ при международных организациях в Вене, Австрийская республика", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Ульянов родился в 1958 году, в 1980 году окончил Московский государственный историко-архивный институт. Работал в структурах МИД СССР, затем в постоянном представительстве РФ при ООН в Нью-Йорке. В ноябре прошлого года комитет Гос думы РФ по международным делам поддержал кандидатуру Михаила Ульянова на должность постпреда РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Вене.