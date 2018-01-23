Роднянский прокомментировал номинацию «Нелюбви» на «Оскар»
Продюсер фильма «Нелюбовь» Александр Роднянский прокомментировал включение картины в номинацию премии Американской киноакадемии «Оскар».
«Я очень рад, это всегда очень нервно и непредсказуемо», — сказал Роднянский.
Он отметил, что пятерка претендентов в категории «Лучший фильм на иностранном языке» продемонстрировала несостоятельность прогнозов. Напомним, ранее в числе фаворитов называли фильм немецкого режиссера Фатиха Акина «На пределе», получивший «Золотой глобус», а также ленту израильтянина Самуэля Маоза «Фокстрот». Обе эти картины в номинацию не попали.
«А вошел ливанский фильм «Оскорбление» и, чего вообще никто не ожидал, венгерский фильм «О теле и душе». Поэтому мы так и волновались, зная, что никакие уверения, что «Нелюбовь» должна быть в пятерке, ни о чем не говорят», — подчеркнул Роднянский.
По его словам, у фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» хорошие боевые шансы, передает РИА Новости.