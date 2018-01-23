2018-01-23T20:56:27+03:00
Звезды

Роднянский прокомментировал номинацию «Нелюбви» на «Оскар»

По мнению продюсера, у фильма есть хорошие шансы получить награду
Екатерина БОЛГОВА
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Продюсер Александр РоднянскийПродюсер Александр РоднянскийФото: Тимур ХАНОВ
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Продюсер фильма «Нелюбовь» Александр Роднянский прокомментировал включение картины в номинацию премии Американской киноакадемии «Оскар».

«Я очень рад, это всегда очень нервно и непредсказуемо», — сказал Роднянский.

Он отметил, что пятерка претендентов в категории «Лучший фильм на иностранном языке» продемонстрировала несостоятельность прогнозов. Напомним, ранее в числе фаворитов называли фильм немецкого режиссера Фатиха Акина «На пределе», получивший «Золотой глобус», а также ленту израильтянина Самуэля Маоза «Фокстрот». Обе эти картины в номинацию не попали.

«А вошел ливанский фильм «Оскорбление» и, чего вообще никто не ожидал, венгерский фильм «О теле и душе». Поэтому мы так и волновались, зная, что никакие уверения, что «Нелюбовь» должна быть в пятерке, ни о чем не говорят», — подчеркнул Роднянский.

По его словам, у фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» хорошие боевые шансы, передает РИА Новости.

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