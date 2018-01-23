ФАС раскрыла причины роста цен на бензин

23 Янв. 2018 2018-01-23T21:11:37+03:00

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла причины роста цен на топливо в России. По данным ведомства, в конечной цене одного литра бензина 65% занимают налоги.

Отмечается, что с 1 января были повышены ставки акцизов на бензин класса 5 на 6,4% процента, на дизельное топливо всех классов — на 8,4%. С 1 июля акцизы вырастут на 6% и 7,7% соответственно. В 2019-2020 годах акцизы увеличатся еще на 3,4-3,6% в год. Изменения в Налоговый кодекс были внесены Минфином.

Кроме того, за последние три года увеличился налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). А также, как подчеркивает ФАС, на цену бензина влияет увеличение сезонного спроса, рост отраслевых издержек, ремонт нефтеперерабатывающих заводов и другие факторы.

По информации Росстата, за 2017 год цены на бензин увеличились на 7,3%.