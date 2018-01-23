2018-01-23T21:29:17+03:00
Политика

Клинцевич заявил о недостаточности одного года службы в армии по призыву

По мнению сенатора, обеспечить надежные кадры за такой срок невозможно
Екатерина БОЛГОВА
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КлинцевичПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КлинцевичФото: Иван ВИСЛОВ
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В Совете Федерации назвали недостаточным срок службы по призыву в один год. По словам первого зампредседателя комитета по обороне и безопасности Франца Клинцевича, за такой срок невозможно обеспечить надежные кадры.

"Служба в Вооруженных силах один год - это ничто, и обеспечить надежные кадры невозможно", - сказал Клинцевич на парламентских слушаниях в Госдуме.

Он отметил, что решение о сокращении срока службы с двух лет до одного года "было принято под влиянием политической конъюнктуры", с целью "сделать так, чтобы наша российская армия была максимально небоеготова".

Клинцевич призвал участников слушаний поддержать инициативу допризывной и вневойсковой подготовки населения. Он отметил, что этот закон особенно важен в нынешних условиях срока службы, так как Вооруженные силы становятся высокотехнологичными и им необходимы подготовленные кадры, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее Минобороны заявляли об отсутствии планов увеличить срок службы в армии по призыву.

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