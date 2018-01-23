На Аляске отменили предупреждение о цунами

23 Янв. 2018 2018-01-23T22:08:21+03:00

Ранее в заливе произошло землетрясение магнитудой 8.0, после чего сообщалось о возможном приближении огромных волн

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В американском штате Аляска отменили предупреждение о цунами, объявленное после мощного землетрясения, произошедшего ранее в заливе. Об этом сообщил телеканал NBC.

Напомним, огромные волны ожидались на Аляске после того, как там произошло произошло землетрясение магнитудой 8.0. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии около 280 километров к юго-востоку от острова Кадьяк, он располагался на глубине 20 километров.

Центр предупреждения о цунами США разместил возможную карту движения цунами" после землетрясения. Отмечалось, что «большая волна» может дойти до побережья Калифорнии и Гавайских островов уже через несколько часов после землетрясения, а через 12 часов достигнуть Папуа-Новой Гвинеи и северного побережья Австралии.

При этом Служба гидрографии и океанографии Чили заявила, что условий для формирования цунами на побережье страны пока не наблюдается.