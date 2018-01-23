На Аляске отменили предупреждение о цунами
В американском штате Аляска отменили предупреждение о цунами, объявленное после мощного землетрясения, произошедшего ранее в заливе. Об этом сообщил телеканал NBC.
Напомним, огромные волны ожидались на Аляске после того, как там произошло произошло землетрясение магнитудой 8.0. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии около 280 километров к юго-востоку от острова Кадьяк, он располагался на глубине 20 километров.
Центр предупреждения о цунами США разместил возможную карту движения цунами" после землетрясения. Отмечалось, что «большая волна» может дойти до побережья Калифорнии и Гавайских островов уже через несколько часов после землетрясения, а через 12 часов достигнуть Папуа-Новой Гвинеи и северного побережья Австралии.
При этом Служба гидрографии и океанографии Чили заявила, что условий для формирования цунами на побережье страны пока не наблюдается.