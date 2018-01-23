2018-01-23T22:41:30+03:00
Экономика

Глава ВТБ сравнил с объявлением войны возможное введение новых санкций США против России

Андрей Костин также предупредил о "растущей угрозе военного конфликта" в Европе
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир Путин и глава ВТБ Андрей Костин. ФОТО: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и глава ВТБ Андрей Костин. ФОТО: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Глава ВТБ Андрей Костин сравнил с "объявлением войны" возможное введение новых американских санкций в отношении России и предупредил о "растущей угрозе военного конфликта" на территории Европы.

"Мы на пороге новой гонки вооружений. НАТО требует больше оружия и размещает все больше оружия в Европе. Россия ответит тем же. Кто от этого выиграет? Только генералы и производители оружия", — сказал Костин в интервью газете "Файненшл таймс" на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Он отметил, что экономические санкции против российских компаний являются очень опасными и обострят обстановку.

"На мой взгляд, это очень опасная ситуация, хуже "холодной войны". Считаю, что американцы играют с огнем, потому что наши отношения продолжают ухудшаться, и не мы в этом виноваты", —добавил глава ВТБ.

Он подчеркнул, что его самого не волнует возможность личных санкций, включая запрет на въезд в Соединенные Штаты.

Напомним, экономические санкции Запада в отношении России были введены с в 2014 году.

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