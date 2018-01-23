МЧС: в Москве ожидается сильный туман ночью и утром в среду

23 Янв. 2018 2018-01-23T22:58:45+03:00

В ведомстве предупредили о возможном ухудшении видимости, затруднении движения транспорта и увеличении числа ДТП

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В ночь на среду, 24 января, в столичном регионе ожидается сильный туман. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МЧС. Также в ведомстве отметили, что туман может продержаться и до утра следующего дня.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью и в первой половине дня 24 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров", - говорится в сообщении пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомстве напомнили, что из-за сложных погодных условий возможно ухудшение видимости на дорогах, затруднение движения автомобильного транспорта и рост числа дорожно-транспортных происшествий.

В главке МЧС отметили, что водителям автомобилей не следует делать резких маневров, обгонов и перестроений при тумане. Кроме того, в ведомстве посоветовали пешеходам использовать светоотражающие элементы в своей одежде.