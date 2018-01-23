В МГУ не допустили к экзамену студента в кипе

23 Янв. 2018 2018-01-23T23:15:01+03:00

В МГУ не стали принимать экзамен у студента в кипе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В МГУ не допустили студента Льва Бороду к экзамену из-за того, что он отказался снять кипу. Заведующий кафедрой экономической и социальной географии России геофака МГУ, профессор Вячеслав Бабурин предложил молодому человеку снять головной убор или выйти из аудитории.

Позже студент обратился в секретариат, после чего у него принял экзамен другой преподаватель. Борода также подал жалобу в ректорат, сообщили в правозащитном центре "Сова".

В МГУ объяснили действия преподавателя требованиями устава вуза, которые не разрешают находиться в аудиториях в верхней одежде и головных уборах.

«Претензий к профессору Бабурину нет, у него было полное правило поступить так, как он поступил», - заявил декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов.

Он добавил, что правилх внутреннего распорядка МГУ были подписаны ректором Виктором Садовничим в 2008 году.

По словам Добролюбова, прошлом году Бабурин попросил студенток-мусульманок снять платки перед сдачей экзамена, передает агентство «Москва».