В МГУ не допустили к экзамену студента в кипе
В МГУ не допустили студента Льва Бороду к экзамену из-за того, что он отказался снять кипу. Заведующий кафедрой экономической и социальной географии России геофака МГУ, профессор Вячеслав Бабурин предложил молодому человеку снять головной убор или выйти из аудитории.
Позже студент обратился в секретариат, после чего у него принял экзамен другой преподаватель. Борода также подал жалобу в ректорат, сообщили в правозащитном центре "Сова".
В МГУ объяснили действия преподавателя требованиями устава вуза, которые не разрешают находиться в аудиториях в верхней одежде и головных уборах.
«Претензий к профессору Бабурину нет, у него было полное правило поступить так, как он поступил», - заявил декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов.
Он добавил, что правилх внутреннего распорядка МГУ были подписаны ректором Виктором Садовничим в 2008 году.
По словам Добролюбова, прошлом году Бабурин попросил студенток-мусульманок снять платки перед сдачей экзамена, передает агентство «Москва».