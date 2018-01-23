ПАСЕ приняла резолюцию по Украине с призывом к России не признавать паспорта ДНР и ЛНР
Во вторник, 23 января, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «о гуманитарных последствиях войны на Украине», автором которой стал литовский парламентарий Игидиус Варейкис.
В документе говорится, что Ассамблея встревожена ситуацией в Донбассе, сложившейся там из-за боевых действий, и присоединением Крыма к России. В частности, ПАСЕ призывает Москву «прекратить финансовую и военную поддержку» Донецкой и Луганской народных республик, а также не признавать выданные на неподконтрольных Киеву территориях паспорта и другие документы – например, подтверждающие имущественные права или судебные решения.
Кроме того, ПАСЕ призывает нашу страну обеспечить соблюдение прав человека и безопасность живущих в Крыму людей, а также снять «запрет на меджлис крымских татар» (деятельность этой организации признана экстремистской и запрещена на территории России), передает РИА Новости.
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