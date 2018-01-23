ПАСЕ приняла резолюцию по Украине с призывом к России не признавать паспорта ДНР и ЛНР

23 Янв. 2018 2018-01-23T23:58:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 23 января, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «о гуманитарных последствиях войны на Украине», автором которой стал литовский парламентарий Игидиус Варейкис.

В документе говорится, что Ассамблея встревожена ситуацией в Донбассе, сложившейся там из-за боевых действий, и присоединением Крыма к России. В частности, ПАСЕ призывает Москву «прекратить финансовую и военную поддержку» Донецкой и Луганской народных республик, а также не признавать выданные на неподконтрольных Киеву территориях паспорта и другие документы – например, подтверждающие имущественные права или судебные решения.

Кроме того, ПАСЕ призывает нашу страну обеспечить соблюдение прав человека и безопасность живущих в Крыму людей, а также снять «запрет на меджлис крымских татар» (деятельность этой организации признана экстремистской и запрещена на территории России), передает РИА Новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ПАСЕ послала Украину и запустила отмену санкций против России

В октябре прошлого года ПАСЕ приняла резолюцию, запрещающую Совету Европы продлевать антироссийские санкции без одобрения других членов ПАСЕ (подробности).