Вице-спикер Госдумы: Резолюции ПАСЕ по Крыму Россия выполнять не будет никогда

24 Янв. 2018 2018-01-24T00:20:18+03:00

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Воссоединение Крыма с Россией – «это исторический факт», поэтому резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), касающиеся российского полуострова, выполняться не будут никогда, заявил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Дело в том, что резолюции ПАСЕ в достаточно большей своей части (во всяком случае, в том, что касается русского Крыма) никогда не будут исполнены. Это очевидно», - сказал он.

Так вице-спикер прокомментировал принятый Ассамблеей документ, в котором ПАСЕ в очередной раз выражает озабоченность присоединением Крыма к России.

«Это так же, как сегодня сокрушаться об объединении Германии. Это исторический факт, он произошел, к нему надо относиться как к факту», - подчеркнул Петр Толстой.

Он отметил, что на сегодняшний день не все члены ПАСЕ готовы принять такую точку зрения, но «большинство в ассамблее прекрасно это понимает», передает ТАСС.