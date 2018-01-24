"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Лиги, победив "Бристоль Сити" 3:2
Во вторник, 23 января, в Бристоле прошла ответная игра полуфинала Кубка английской лиги. "Бристоль Сити" принимал на своем поле "Манчестер Сити". Первая игра двух клубов завершилась победой манчестерцев со счетом 2:1.
В ответной игре тоже верх взяли "горожане", одержав победу в Бристоле со счетом 3:2. Голы у них на счету Лероя Сане (43), Серхио Агуэро (49) и Кевина де Брюйне (90+). В составе "Бристоль Сити" голы забили Марлон Пэк (64) и Эйден Флинт (90+).
Теперь после этой победы команда Хосепа Гвардиолы прошла в финальный матч турнира. Соперником по решащей встрече соревнований станет победитель второго полуфинала, в котором сыграют "Арсенал" и "Челси". В среду, 24 января, команды проведут поединок на стадионе "Эмерейтс".