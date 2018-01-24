2018-01-24T00:58:38+03:00
Спорт

"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Лиги, победив "Бристоль Сити" 3:2

Соперником команды Гвардиолы станет победитель матча "Арсенал" - "Челси"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Манчестер Сити" одержал победу и вышел в финал Кубка английской лиги."Манчестер Сити" одержал победу и вышел в финал Кубка английской лиги.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 23 января, в Бристоле прошла ответная игра полуфинала Кубка английской лиги. "Бристоль Сити" принимал на своем поле "Манчестер Сити". Первая игра двух клубов завершилась победой манчестерцев со счетом 2:1.

В ответной игре тоже верх взяли "горожане", одержав победу в Бристоле со счетом 3:2. Голы у них на счету Лероя Сане (43), Серхио Агуэро (49) и Кевина де Брюйне (90+). В составе "Бристоль Сити" голы забили Марлон Пэк (64) и Эйден Флинт (90+).

Теперь после этой победы команда Хосепа Гвардиолы прошла в финальный матч турнира. Соперником по решащей встрече соревнований станет победитель второго полуфинала, в котором сыграют "Арсенал" и "Челси". В среду, 24 января, команды проведут поединок на стадионе "Эмерейтс".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МОК запретил болельщикам приносить флаг России на трибуны во время ОИ – 2018
В Бурятии задержаны два соучастника нападения на школу в Улан-Удэ
Пушков: Пусть за Россию взносы в Совет Европы платит Украина
Франция рассмотрит предложение России о новом механизме расследования химатак в Сирии
МОК: принципы приглашения россиян на Олимпиаду были озвучены еще 19 января
Спецпрокурор по «делу России» собирается допросить Трампа
В МЧС рассказали причины отравления людей в подмосковном общежитии
Вице-спикер Госдумы рассказал, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы
Массовое отравление газом в подмосковном общежитии: пострадали 50 человек
Небензя: Россия предложила СБ ООН создать новый механизм расследования химатак в Сирии
Вице-спикер Госдумы: Резолюции ПАСЕ по Крыму Россия выполнять не будет никогда
ПАСЕ приняла резолюцию по Украине с призывом к России не признавать паспорта ДНР и ЛНР
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
В МГУ не допустили к экзамену студента в кипе
МЧС: в Москве ожидается сильный туман ночью и утром в среду
Директор ЦРУ: Путин стремится восстановить величие России
Глава ВТБ сравнил с объявлением войны возможное введение новых санкций США против России
В ООН заявили о жертвах среди мирных жителей в результате обстрелов в районе Африна