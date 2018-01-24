Массовое отравление газом в подмосковном общежитии: пострадали 50 человек

24 Янв. 2018 2018-01-24T01:12:58+03:00

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В Одинцовском районе Подмосковья не менее 50 обитателей общежития отравились неизвестным газом. Информация об этом уже поступила в областной главк полиции, правоохранители разбираются в произошедшем.

«По предварительной информации, в Одинцовском районе Подмосковья, в населенном пункте Новоивановское, по адресу Амбулаторная улица, д. 49, произошло массовое отравление людей неизвестным газом в общежитии», - рассказал Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией.

Он отметил, что число пострадавших уточняется. Но, по его словам, речь идёт о как минимум 50 отравившихся.

«Состояние пострадавших оценивается как нетяжелое», - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что уже знают о массовом отравлении неизвестным газом в Одинцовском районе, информация проверяется.

Напомним, в начале января в подмосковных Мытищах из-за неисправной газовой колонки пострадала семья из четырех человек: дети и взрослые отравились бытовым газом.