Вице-спикер Госдумы рассказал, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы
Россия заплатит свой взнос в Совет Европы не раньше, чем Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) полностью восстановит права и полномочия российской делегации. Так заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, отвечая на вопросы журналистов, когда Москва вернется к платежам.
«Тогда, когда вернется к работе в ПАСЕ. Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим», - приводит его ответ «Российская газета».
Напомним, наша страна – один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы, однако из-за того, что после присоединения Крыма Россию лишили права голоса в ПАСЕ, Москва не только отозвала оттуда свою делегацию, но и перестала платить взносы в Совет Европы с июня прошлого года. В связи с этим осенью в ПАСЕ даже задумались о возможности отмены антироссийских санкций.
«Мы не собираемся ставить наших коллег – членов ассамблеи перед каким-то выбором. Я считаю, что РФ, безусловно, вернется к работе в ПАСЕ, но только после того, как будет изменен регламент этой организации», - сказал Петр Толстой.