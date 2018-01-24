Вице-спикер Госдумы рассказал, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы

24 Янв. 2018 2018-01-24T03:56:37+03:00

РФ вернется к платежам, когда вернется к работе в ПАСЕ: «Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим», - отметил Петр Толстой

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Россия заплатит свой взнос в Совет Европы не раньше, чем Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) полностью восстановит права и полномочия российской делегации. Так заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, отвечая на вопросы журналистов, когда Москва вернется к платежам.

«Тогда, когда вернется к работе в ПАСЕ. Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим», - приводит его ответ «Российская газета».

Напомним, наша страна – один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы, однако из-за того, что после присоединения Крыма Россию лишили права голоса в ПАСЕ, Москва не только отозвала оттуда свою делегацию, но и перестала платить взносы в Совет Европы с июня прошлого года. В связи с этим осенью в ПАСЕ даже задумались о возможности отмены антироссийских санкций.

«Мы не собираемся ставить наших коллег – членов ассамблеи перед каким-то выбором. Я считаю, что РФ, безусловно, вернется к работе в ПАСЕ, но только после того, как будет изменен регламент этой организации», - сказал Петр Толстой.