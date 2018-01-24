2018-01-24T02:44:21+03:00
Спорт

МОК: принципы приглашения россиян на Олимпиаду были озвучены еще 19 января

Число потенциальных участников Игр от наших сократилось до 389 человек
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Число российских спортсменов, которым могут выписать приглашение на Олимпиаду, сократилось до 389 человек.Число российских спортсменов, которым могут выписать приглашение на Олимпиаду, сократилось до 389 человек.Фото: REUTERS
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Международный Олимпийский комитет пояснил причины, из-за которых он отказал ряду ведущих российских спортсменов в допуске на Игры в 2018 году. На Олимпиаду в Пхенчхан россиян допускают лишь после того, как отправят специальные приглашения.

При этом, МОК пояснил, что еще 19 января были озвучения принципы формирования списка и получения заветных приглашений на Олимпиаду 2018 года, сообщает РИА "Новости". В число "забаненных" наших спортсменов уже вошли такие топ-спортсмены, как биатлонист Антон Шипулин, лидер сборной России по шорт-треку Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.

Вместе с тем, комиссия во главе с Валери Фурнейрон заявила, что решение было принято коллегиально. И еще в пятницу потенциальное число российских участников МОК сократил с 500 до 389 человек.

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