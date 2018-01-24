2018-01-24T03:57:08+03:00
Политика

Пушков: Пусть за Россию взносы в Совет Европы платит Украина

Российский сенатор высказался также и о новой резолюции ПАСЕ [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российский сенатор Алексей ПушковРоссийский сенатор Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков иронично ответил на заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, напомнившего о том, что Россия должна в феврале внести взнос в СЕ.

«В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», - написал он на своей странице в Twitter.

Сенатор отреагировал на напоминание генсека СЕ Турбьерна Ягланда о взносах Фото: Twitter.com

Сенатор отреагировал на напоминание генсека СЕ Турбьерна Ягланда о взносахФото: Twitter.com

Алексей Пушков не оставил без внимания и новую резолюцию ПАСЕ «о гуманитарных последствиях войны на Украине», в которой Россию призывают «прекратить финансовую и военную поддержку» Донецкой и Луганской народных республик, а также не признавать выданные на неподконтрольных Киеву территориях паспорта.

«В ПАСЕ никак не могут понять, что в отсутствии России любые резолюции не имеют вообще никакого смысла: взывать к отсутствующему бесполезно», - отметил сенатор.

Сенатор прокомментировал и резолюцию ПАСЕ, в которой Россию призывают не помогать ДНР и ЛНР Фото: Twitter.com

Сенатор прокомментировал и резолюцию ПАСЕ, в которой Россию призывают не помогать ДНР и ЛНРФото: Twitter.com

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