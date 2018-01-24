Пушков: Пусть за Россию взносы в Совет Европы платит Украина
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков иронично ответил на заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, напомнившего о том, что Россия должна в феврале внести взнос в СЕ.
«В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», - написал он на своей странице в Twitter.
Сенатор отреагировал на напоминание генсека СЕ Турбьерна Ягланда о взносахФото: Twitter.com
Алексей Пушков не оставил без внимания и новую резолюцию ПАСЕ «о гуманитарных последствиях войны на Украине», в которой Россию призывают «прекратить финансовую и военную поддержку» Донецкой и Луганской народных республик, а также не признавать выданные на неподконтрольных Киеву территориях паспорта.
«В ПАСЕ никак не могут понять, что в отсутствии России любые резолюции не имеют вообще никакого смысла: взывать к отсутствующему бесполезно», - отметил сенатор.
Сенатор прокомментировал и резолюцию ПАСЕ, в которой Россию призывают не помогать ДНР и ЛНРФото: Twitter.com