Пушков: Пусть за Россию взносы в Совет Европы платит Украина

24 Янв. 2018 2018-01-24T03:57:08+03:00

Российский сенатор высказался также и о новой резолюции ПАСЕ [фото]

Изменить размер текста: A A

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков иронично ответил на заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, напомнившего о том, что Россия должна в феврале внести взнос в СЕ.

«В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», - написал он на своей странице в Twitter.

Сенатор отреагировал на напоминание генсека СЕ Турбьерна Ягланда о взносахФото: Twitter.com

Алексей Пушков не оставил без внимания и новую резолюцию ПАСЕ «о гуманитарных последствиях войны на Украине», в которой Россию призывают «прекратить финансовую и военную поддержку» Донецкой и Луганской народных республик, а также не признавать выданные на неподконтрольных Киеву территориях паспорта.

«В ПАСЕ никак не могут понять, что в отсутствии России любые резолюции не имеют вообще никакого смысла: взывать к отсутствующему бесполезно», - отметил сенатор.