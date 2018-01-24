В Бурятии задержаны два соучастника нападения на школу в Улан-Удэ
В Бурятии задержали двух соучастников вооруженного нападения на школу военного городка Сосновый бор на окраине Улан-Удэ. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Напомним, утром 19 января три подростка пришли в школу с «коктейлями Молотова», топором и штык-ножом. Они ворвались в кабинет, где в тот момент проходил урок у семиклассников, устроили в классе пожар и настоящую бойню. В результате пострадали семь человек, в том числе учительница русского языка и литературы. Двое раненых ребят находятся в тяжелом состоянии. По версии следствия, мотивом нападения стала ненависть главного обвиняемого к некоторым педагогам и конфликты с учащимися.
Видео задержания подростка, напавшего с топором на школьников в Улан-Удэ.Подросток с топором и «коктейлем Молотова» напал на бурятскую школу. Смотрите, как задерживали девятиклассника
«После допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму – 14 лет», - говорится в сообщении СКР.
Им предъявлены обвинения, и следователи просят суд заключить их под стражу.
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Очевидцы о нападении в школе Улан-удэ.В соцсетях поползли слухи о том, что школьники якобы знали о готовящемся нападении. Якобы одна из родительниц написала в вайбере, что дочка якобы рассказала ей, что к ней подошел одноклассник и сказал: "В школу завтра не приходи - будет мясо".
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