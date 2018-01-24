МОК запретил болельщикам приносить флаг России на трибуны во время ОИ – 2018

24 Янв. 2018 2018-01-24T05:12:54+03:00

Флаг России даже болельщикам нельзя приносить на трибуны во время Зимних Игр в Пхенчхане Фото: EAST NEWS

Наши спортсмены будут выступать на Зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом

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Оказывается, российский триколор будет на Олимпиаде – 2018 в южнокорейском Пхенчхане под полным запретом: флаг России во время Зимних Игр даже болельщикам нельзя приносить на трибуны.

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил приносить на соревнования и тренировочные объекты Игр – 2018 флаги стран, не участвующих в Олимпиаде, сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на оргкомитет Игр.

Напомним, 5 декабря МОК озвучил итоговое решение по участию нашей сборной в Олимпиаде 2018 года: сборная России отстранена, а «чистые» российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх в Южной Корее только под нейтральным олимпийским флагом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле восприняли «удручающие новости» о недопуске на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане российских спортсменов, не замешанных в «допинговом скандале».

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Комитет признал: «Невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила» (подробности).