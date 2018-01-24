2018-01-24T05:12:54+03:00
Спорт

МОК запретил болельщикам приносить флаг России на трибуны во время ОИ – 2018

Наши спортсмены будут выступать на Зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Флаг России даже болельщикам нельзя приносить на трибуны во время Зимних Игр в ПхенчханеФлаг России даже болельщикам нельзя приносить на трибуны во время Зимних Игр в ПхенчханеФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Оказывается, российский триколор будет на Олимпиаде – 2018 в южнокорейском Пхенчхане под полным запретом: флаг России во время Зимних Игр даже болельщикам нельзя приносить на трибуны.

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил приносить на соревнования и тренировочные объекты Игр – 2018 флаги стран, не участвующих в Олимпиаде, сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на оргкомитет Игр.

Напомним, 5 декабря МОК озвучил итоговое решение по участию нашей сборной в Олимпиаде 2018 года: сборная России отстранена, а «чистые» российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх в Южной Корее только под нейтральным олимпийским флагом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле восприняли «удручающие новости» о недопуске на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане российских спортсменов, не замешанных в «допинговом скандале».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МОК прояснил причины недопуска российских спортсменов на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан

Комитет признал: «Невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила» (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Бурятии задержаны два соучастника нападения на школу в Улан-Удэ
Пушков: Пусть за Россию взносы в Совет Европы платит Украина
Франция рассмотрит предложение России о новом механизме расследования химатак в Сирии
МОК: принципы приглашения россиян на Олимпиаду были озвучены еще 19 января
Спецпрокурор по «делу России» собирается допросить Трампа
В МЧС рассказали причины отравления людей в подмосковном общежитии
Вице-спикер Госдумы рассказал, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы
Массовое отравление газом в подмосковном общежитии: пострадали 50 человек
"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Лиги, победив "Бристоль Сити" 3:2
Небензя: Россия предложила СБ ООН создать новый механизм расследования химатак в Сирии
Вице-спикер Госдумы: Резолюции ПАСЕ по Крыму Россия выполнять не будет никогда
ПАСЕ приняла резолюцию по Украине с призывом к России не признавать паспорта ДНР и ЛНР
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
В МГУ не допустили к экзамену студента в кипе
МЧС: в Москве ожидается сильный туман ночью и утром в среду
Директор ЦРУ: Путин стремится восстановить величие России
Глава ВТБ сравнил с объявлением войны возможное введение новых санкций США против России
В ООН заявили о жертвах среди мирных жителей в результате обстрелов в районе Африна