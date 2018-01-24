МОК запретил болельщикам приносить флаг России на трибуны во время ОИ – 2018
Оказывается, российский триколор будет на Олимпиаде – 2018 в южнокорейском Пхенчхане под полным запретом: флаг России во время Зимних Игр даже болельщикам нельзя приносить на трибуны.
Международный олимпийский комитет (МОК) запретил приносить на соревнования и тренировочные объекты Игр – 2018 флаги стран, не участвующих в Олимпиаде, сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на оргкомитет Игр.
Напомним, 5 декабря МОК озвучил итоговое решение по участию нашей сборной в Олимпиаде 2018 года: сборная России отстранена, а «чистые» российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх в Южной Корее только под нейтральным олимпийским флагом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле восприняли «удручающие новости» о недопуске на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане российских спортсменов, не замешанных в «допинговом скандале».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МОК прояснил причины недопуска российских спортсменов на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан
Комитет признал: «Невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила» (подробности).