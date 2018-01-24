В США утвердили нового главу Федеральной резервной системы

24 Янв. 2018 2018-01-24T08:38:53+03:00

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‍ Во вторник, 23 января, сенат США утвердил Джерома Пауэлла новым председателем Федеральной резервной системы (ФРС) - американского центрального банка.

Кандидатуру 64-летнего Пауэлла, которую в ноябре минувшего года выдвинул президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, поддержали и республиканцы, и демократы. Его назначение одобрили 85 сенаторов, и только 12 высказались против.

Таким образом, Пауэлл сменит Джанет Йеллен, чьи полномочия истекают в феврале. Как ожидается, он приступит к исполнению своих обязанностей уже 3 февраля. Предполагается, что новый глава ФРС продолжит политику плавного повышения процентных ставок в условиях роста американской экономики, передает Reuters.

Отметим, в прошлом Пауэлл был заместителем министра финансов США, а с 2012 года входит в совет управляющих ФРС. При этом у него юридическое образование, так что он стал первым за 30 лет председателем Федеральной резервной системы, не имеющим докторской степени по экономике.