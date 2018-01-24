2018-01-24T09:04:40+03:00
Звезды

Режиссер «Смерти Сталина» рассчитывает, что его фильм выйдет в прокат в России

Ранее Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у комедии с парадоксальным названием [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Режиссер фильма «Смерть Сталина» Армандо ИаннуччиРежиссер фильма «Смерть Сталина» Армандо ИаннуччиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Режиссер комедии с парадоксальным названием «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи прокомментировал решение министерства культуры России отозвать прокатное удостоверение у его фильма. Как выяснилось, несмотря ни на что, создатель картины рассчитывает на прокат в России

По словам Ианнуччи, про его новую работу говорят: «смешно, но правда». «Все русские, которым мы показывали фильм, включая СМИ, сказали, что им понравилось, они его оценили. Про фильм говорят: смешно, но правда. Я уверен, что мы сможем его показать в кино», - заявил режиссер изданию The Guardian.

Напомним, премьера скандальной британкой ленты «Смерть Сталина» в России была запланирована на 25 января. Однако Минкульт РФ решил отозвать прокатное удостоверение у фильма, заявив, что в нем показана запрещенная в нашей стране информация. Глава Минкульта, комментируя это решение, заявил, что картину в России воспримут как «оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над советской армией и над простыми людьми».

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