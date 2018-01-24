Режиссер «Смерти Сталина» рассчитывает, что его фильм выйдет в прокат в России
Режиссер комедии с парадоксальным названием «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи прокомментировал решение министерства культуры России отозвать прокатное удостоверение у его фильма. Как выяснилось, несмотря ни на что, создатель картины рассчитывает на прокат в России
По словам Ианнуччи, про его новую работу говорят: «смешно, но правда». «Все русские, которым мы показывали фильм, включая СМИ, сказали, что им понравилось, они его оценили. Про фильм говорят: смешно, но правда. Я уверен, что мы сможем его показать в кино», - заявил режиссер изданию The Guardian.
Напомним, премьера скандальной британкой ленты «Смерть Сталина» в России была запланирована на 25 января. Однако Минкульт РФ решил отозвать прокатное удостоверение у фильма, заявив, что в нем показана запрещенная в нашей стране информация. Глава Минкульта, комментируя это решение, заявил, что картину в России воспримут как «оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над советской армией и над простыми людьми».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Смерть Сталина» - комедия, которую мог бы снять Гитлер
Дмитрий СТЕШИН
Поздним вечером в кинозале Министерства культуры состоялся закрытый показ комедии с парадоксальным названием: «Смерть Сталина». Возможно, это самый тошнотворный фильм про СССР в новейшей истории (подробности)
ОФИЦИАЛЬНО
Владимир Мединский о фильме «Смерть Сталина»: «Есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней»
Министр культуры прокомментировал отзыв прокатного удостоверения у скандальной британской картины (подробности)
Деятели культуры в шоке от фильма «Смерть Сталина».Очередная киноновинка еще не вышла в массовый прокат, а ее уже называют «самой тошнотворной». Чиновники посмотрев на предпоказе картину «Смерть Сталина», считают этот фильм заведомой провокацией.Дмитрий СТЕШИН