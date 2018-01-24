2018-01-24T10:04:41+03:00
Экономика

«Нафтогаз» заявил о готовности закупать у России половину потребляемого страной объема газа

Речь идет о пяти миллиардах кубометров голубого топлива
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины»Фото: пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины»
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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина может начать закупать у России половину потребляемого страной объема газа. По его мнению, это «очень рационально и рыночно».

«Это очень рационально и очень рыночно. Цена, которую мы получаем, является ниже цены европейского газового хаба», - сказал Коболев в эфире украинских СМИ. При этом он отметил, что подобное решение является «как логичным, так и обязательным», ведь Стокгольмский арбитраж ранее обязал незалежную закупать у России 4-5 млрд кубометров газа в соответствии с контрактом, действующим до 2019 года.

Также глава украинской компании уточнил, что в общей сложности незалежной приходится закупить примерно 10 млрд кубометров газа в год.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 22 декабря минувшего года вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» из-за контракта на поставку российского газа на Украину. В частности, суд обязал украинское предприятие выплатить «Газпрому» 2,019 млрд долларов за уже поставленное голубое топливо.

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